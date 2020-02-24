«Не было страховки»: новосибирец заплатил за сбитого ночью лося

24 Февр. 2020 2020-02-24T09:49:09+03:00

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Новосибирский водитель заплатит за смерть лося под колесами иномарки: такое решение принял суд. Как удалось выяснить корреспондентам КП-Новосибирск, сама авария произошла в 2019 году. После полуночи 30-летний Виктор ехал на седане «Хендай Солярис» по дороге возле лесополосы: в этот момент на проезжую часть выскочило животное. Виктор не успел увернуться и насмерть сбил лося.

Охотоведы министерства природных ресурсов и экологии региона потребовали заплатить за гибель лося в суде: их иск был удовлетворен. Кировский районный суд посчитал, что несмотря на отсутствие знаков «Дикие животные» и темное время суток, водитель мог ехать гораздо медленнее, что спасло бы от столкновения с лосем.

Суд обязал сибиряка выплатить 80 тысяч рублей за сбитого лося, ответчик доводы не оспаривал. Поскольку на момент аварии авто мужчины не было застраховано, так что все затраты легли на водителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU