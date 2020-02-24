«Как будто сто динозавров дунули»: в Новосибирске запахло, но не весной
Сегодня утром, 24 февраля, жители Новосибирска почувствовали неприятные запахи в районе левобережья. Читатели КП-Новосибирск сообщают, что чувствуют вонь в районе Димитровского моста, а также на улице Станционной.
— Опять с Криводановки несет. Как будто сто динозавров разом дунули.
— Ветер со стороны свинокомплекса — всем надеть респираторы, — пишут сибиряки.
Как правило, запахи со стороны свинокоплекса ощущаются при ветре с северо-запада. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня в Новосибирске в первой половине дня местами небольшой снег, ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха -4, -6 градусов. На дорогах гололедица. Об угрозе накопления в воздухе вредных примесей ничего не сообщается.
На данный момент в городе штиль. По прогнозу портала Яндекс. Погода, к вечеру в городе должен подуть юго-восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. В течение недели направление ветра будет меняться.
ИСТОЧНИК KP.RU