«Как будто сто динозавров дунули»: в Новосибирске запахло, но не весной

24 Февр. 2020 2020-02-24T07:50:31+03:00

Новосибирцы готовы надеть респираторы, лишь бы не чувствовать неприятного запаха. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Сегодня утром, 24 февраля, жители Новосибирска почувствовали неприятные запахи в районе левобережья. Читатели КП-Новосибирск сообщают, что чувствуют вонь в районе Димитровского моста, а также на улице Станционной.

— Опять с Криводановки несет. Как будто сто динозавров разом дунули.

— Ветер со стороны свинокомплекса — всем надеть респираторы, — пишут сибиряки.

Как правило, запахи со стороны свинокоплекса ощущаются при ветре с северо-запада. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня в Новосибирске в первой половине дня местами небольшой снег, ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха -4, -6 градусов. На дорогах гололедица. Об угрозе накопления в воздухе вредных примесей ничего не сообщается.

На данный момент в городе штиль. По прогнозу портала Яндекс. Погода, к вечеру в городе должен подуть юго-восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. В течение недели направление ветра будет меняться.

ИСТОЧНИК KP.RU