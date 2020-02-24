«Издеваются и ржут»: кошки, которые не любят порядок, рассмешили интернет

24 Февр. 2020 2020-02-24T07:18:41+03:00

Два фото «до» и «после» уборки очень сильно отличаются друг от друга

Изменить размер текста: A A

Фотографии из новосибирского приюта для животных «Кошкино лукошко» рассмешили соцсети. На снимках два кота мирно сидят в клетке, но как отличается атмосфера слева и справа. С одной стороны недовольные мордочки смотрят на аккуратно расправленную простынку, миски с едой и коробку с наполнителем. Справа же котики навели свой порядок — простынка скомкана, по всей клетке раскидан наполнитель. При этом один из «бандитов» зевает во время съемки — многим показалось, что в кадре кот издевательски смеется.

— Будни приюта. «Ты убрала нашу клеточку? Какая ты молодец, а смотри что мы умеем!», — переводит кошачий язык владелица хозяйства Алена Святова. — Где я нагрешила?

Две фотографии с котами уже набирают лайки в социальных сетях. Подписчики придумывают забавные подписи к ситуации.

— Вот она наглая, рыжая морда!

— Он просто издевается и ржет.

— Чертики и демоны.

ИСТОЧНИК KP.RU