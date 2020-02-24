«Издеваются и ржут»: кошки, которые не любят порядок, рассмешили интернет
Фотографии из новосибирского приюта для животных «Кошкино лукошко» рассмешили соцсети. На снимках два кота мирно сидят в клетке, но как отличается атмосфера слева и справа. С одной стороны недовольные мордочки смотрят на аккуратно расправленную простынку, миски с едой и коробку с наполнителем. Справа же котики навели свой порядок — простынка скомкана, по всей клетке раскидан наполнитель. При этом один из «бандитов» зевает во время съемки — многим показалось, что в кадре кот издевательски смеется.
— Будни приюта. «Ты убрала нашу клеточку? Какая ты молодец, а смотри что мы умеем!», — переводит кошачий язык владелица хозяйства Алена Святова. — Где я нагрешила?
Две фотографии с котами уже набирают лайки в социальных сетях. Подписчики придумывают забавные подписи к ситуации.
— Вот она наглая, рыжая морда!
— Он просто издевается и ржет.
— Чертики и демоны.
ИСТОЧНИК KP.RU