Задержали в чужой обуви: постоялец хостела обул ботинки соседа и попал под уголовное дело

24 Февр. 2020 2020-02-24T06:03:41+03:00

Цена вопроса — 5 тысяч рублей, молодой человек под подпиской о невыезде

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В Новосибирске мужчина написал заявление в полицию, он жаловался, что после ночевки в хостеле лишился обуви. Встал утром — ботинок нет. Обувь почти новая, стоила 5 тысяч рублей. За дело взялись новосибирские следователи. Они выяснили, кто еще ночевал в маленьком отеле в ту ночь и вышли на след похитителя.

— Им оказался ранее не судимый 20-летний житель Заельцовского района. На момент задержания злоумышленник был обут в похищенные ботинки, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.

Воришка оправдывался: проснулся утром, увидел что своя обувь уже порвалась, рядом новые ботинки стояли… Раньше парень не был судим, теперь ему вменяют кражу, а это уголовное преступление.

Пока парня оставили под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU