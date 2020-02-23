Перекусил дулом: в Новосибирском зоопарке льву скормили танк

23 Февр. 2020 2020-02-23T17:56:53+03:00

Такой «подарок» животному перепал в честь праздника

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В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило 23 февраля прошло показательно кормление животных. В праздничную программу попали львы и тигры. Это было частью программы, приуроченной к празднованию дня защитника отечества.

— В честь Дня Защитника Отечества в зоопарке состоялось показательное кормление самого грациозного хищника, — пишут администраторы группы в «Инстаграм».

На кадрах видно, что льву перепал праздничный танк. Хищник лихо расправился с военной техникой: дуло от танка лев победно держал в своей пасти. Кстати, в самой машине лежали 2 куска мяса.

Дуло в пасти, как трофей. Фото: А. Лаптенко

Лев, съевший танк, умилил сибиряков:

— До чего красивый зверь!

— Какие у него глаза!

— Шикарный зверь, ничего не скажешь, - пишут сейчас комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU