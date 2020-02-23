«У нас пол в воде»: в квартире сибирячки рухнул потолок из-за снега на крыше

23 Февр. 2020 2020-02-23T16:54:29+03:00

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Жительница Кировского района Новосибирска жалуется на обвалившийся потолок: всему виной стал снег, который коммунальщики не убрали с крыши.

— Вызвали кровельщика в 7 утра через диспетчера. Весь потолок потек из-за того, что не убирали снег с кровли, это и привело к обвалу. Диспетчеру звонила раз пять, — пожаловалась сибирячка в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На кадрах видео видно, что в потолке образовалась огромная дыра. Весь пол засыпан штукатуркой и залит водой от талого снега. Сибирячка жалуется, что всю зиму не чистили крышу.

— Лишь в 17 часов крышу почистили, но капать с потолка не перестало, — говорит женщина. — А если бы это на голову упало?

Теперь выходной сибирячке придется провести не за праздничным столом, а за уборкой собственной кухни.

В Кировском районе обвалился потолок.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU