«У нас пол в воде»: в квартире сибирячки рухнул потолок из-за снега на крыше
Жительница Кировского района Новосибирска жалуется на обвалившийся потолок: всему виной стал снег, который коммунальщики не убрали с крыши.
— Вызвали кровельщика в 7 утра через диспетчера. Весь потолок потек из-за того, что не убирали снег с кровли, это и привело к обвалу. Диспетчеру звонила раз пять, — пожаловалась сибирячка в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
На кадрах видео видно, что в потолке образовалась огромная дыра. Весь пол засыпан штукатуркой и залит водой от талого снега. Сибирячка жалуется, что всю зиму не чистили крышу.
— Лишь в 17 часов крышу почистили, но капать с потолка не перестало, — говорит женщина. — А если бы это на голову упало?
Теперь выходной сибирячке придется провести не за праздничным столом, а за уборкой собственной кухни.
В Кировском районе обвалился потолок.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU