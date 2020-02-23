2020-02-23T17:33:50+03:00
Дом. Семья

«Он пищал в пакете с водой»: маленького котенка хозяин выбросил в мусорку

Сибирячка услышала, что в контейнере кто-то есть, и вызволила животное
Анна ПАШАГИНА
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Малыша пытались утопить. Фото: личный архив героя.Малыша пытались утопить. Фото: личный архив героя.
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Сибирячка спасла жизнь маленькому котенку: она нашла его в мешке в мусорном баке.

— Я пошла выкидывать мусор в контейнер за домом: когда подошла, услышала писк котенка. Начала ворошить мусор в контейнере, нашла черный пакет: вытащила его, а там был котенок в воде, — рассказала КП-Новосибирск спасительница Ирина.

Женщина схватила пакет и побежала домой: уже в квартире сибирячка покормила питомца детским молоком. Котенок лег спать в коробку, а Ирина положила рядом с ним бутылку с водой, чтобы он согрелся.

— Мне уже добрые люди скинули денбгм на смесь, сейчас пойду и куплю все необходимое. Потом - на осмотр в клинику. Хочу его оставить себе, — объясняет Ирина.

Женщине может потребоваться помощь после того, как она свозит малыша к ветеринару. Если вы захотите помочь Ирине, звоните по тел. 8-993-004-37-16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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