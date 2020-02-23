«Он пищал в пакете с водой»: маленького котенка хозяин выбросил в мусорку
Сибирячка спасла жизнь маленькому котенку: она нашла его в мешке в мусорном баке.
— Я пошла выкидывать мусор в контейнер за домом: когда подошла, услышала писк котенка. Начала ворошить мусор в контейнере, нашла черный пакет: вытащила его, а там был котенок в воде, — рассказала КП-Новосибирск спасительница Ирина.
Женщина схватила пакет и побежала домой: уже в квартире сибирячка покормила питомца детским молоком. Котенок лег спать в коробку, а Ирина положила рядом с ним бутылку с водой, чтобы он согрелся.
— Мне уже добрые люди скинули денбгм на смесь, сейчас пойду и куплю все необходимое. Потом - на осмотр в клинику. Хочу его оставить себе, — объясняет Ирина.
Женщине может потребоваться помощь после того, как она свозит малыша к ветеринару. Если вы захотите помочь Ирине, звоните по тел. 8-993-004-37-16.
ИСТОЧНИК KP.RU