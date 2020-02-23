В минздраве прокомментировали ЧП с младенцем, которому врач повредил голову

23 Февр. 2020 2020-02-23T15:36:22+03:00

Никакой угрозы для жизни шрамы не представляют. Фото: Flamp.ru

В ведомстве заявили, что не могут найти виновного

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В министерстве здравоохранения Новосибирской облпсти прокомментировали ЧП в одном из городских роддомов. Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, что молодая мама пожаловалась на шрамы после родов у своего ребенка. Она обвиняет во всем врача, который прокалывал пузырь.

— По причине анонимности жалобы, установить обстоятельства данного инцидента не представляется возможным, — сообщили КП-Новосибирск в министерстве.

В Минздраве отметили, что при некоторых патологиях вскрытие пузыря нужно, чтобы роды прошли благополучно.

— Возможные повреждения кожного покрова головы ребенка в результате данной манипуляции не представляют опасности для жизни или здоровья новорожденного, — объясняют в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU