«Надоело передвигаться пингвинчиком»: девушка прокатилась по Новосибирску на коньках
Сибирячка Валерия Парий прокатилась по улицам Новосибирска на коньках. Все это она записала в видеообращение к властям:
— Решила снять это видео, потому что надоело ходить по льду и нечищеным дорогам. Ну и сразу вспомнила фразу, что на коньках по нашему городе проще передвигаться. Вот и решила все это так обыграть, — рассказала КП-Новосибирск Валерия.
Ролик отсняли за 20 минут, а монтаж занял всего вечер. Валерия хотела в шуточной форме показать проблемы города, насколько плохо чистят снег.
— В прошлом году хотя бы реагентом каким-то посыпали. Было не так скользко, как сейчас, — говорит девушка. — Мне надоело передвигаться по городу пингвинчиком!
Девушка надеется, что власти обратят внимание на непорядок, который сейчас творится на дорогах. .
Девушка прокатилась по дорогам Новосибирска на коньках.
ИСТОЧНИК KP.RU