«Надоело передвигаться пингвинчиком»: девушка прокатилась по Новосибирску на коньках

23 Февр. 2020 2020-02-23T15:03:46+03:00

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Сибирячка Валерия Парий прокатилась по улицам Новосибирска на коньках. Все это она записала в видеообращение к властям:

— Решила снять это видео, потому что надоело ходить по льду и нечищеным дорогам. Ну и сразу вспомнила фразу, что на коньках по нашему городе проще передвигаться. Вот и решила все это так обыграть, — рассказала КП-Новосибирск Валерия.

Ролик отсняли за 20 минут, а монтаж занял всего вечер. Валерия хотела в шуточной форме показать проблемы города, насколько плохо чистят снег.

— В прошлом году хотя бы реагентом каким-то посыпали. Было не так скользко, как сейчас, — говорит девушка. — Мне надоело передвигаться по городу пингвинчиком!

Девушка надеется, что власти обратят внимание на непорядок, который сейчас творится на дорогах. .

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/762519" frameborder="0"></iframe> Девушка прокатилась по дорогам Новосибирска на коньках.

ИСТОЧНИК KP.RU