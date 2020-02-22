«Толстая прелесть» - житель Новосибирска застал в снегу крошечного зверька с хвостиком
Блогер Сева Мокин снял землеройку, бегущую по лыжне
Землеройка устрила гонку по лыжне. Фото: www.facebook.com/seva.mokinФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:
Новосибирский блогер Сева Мокин неожиданно встретил на лыжне крошечного темного зверька. Застав животное среди снега, очевидец снял его на видео.
Зверя с тонким хвостом можно принять за располневшую мышь, но очевидец прокомментировал, что это - землеройка.
«Какая толстая прелесть», - таков один из комментариев к этому видео в Facebook.
Землеройки не впадают в спячку, поэтому бодрствовать февральским днем для зверя – естественно. Но вот гонка по лыжне – довольно специфическое для этого насекомоядного занятие.
Зверек шокирован сугробами вокруг.
ИСТОЧНИК KP.RU