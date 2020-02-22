«Толстая прелесть» - житель Новосибирска застал в снегу крошечного зверька с хвостиком

22 Февр. 2020 2020-02-22T21:38:36+03:00

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Новосибирский блогер Сева Мокин неожиданно встретил на лыжне крошечного темного зверька. Застав животное среди снега, очевидец снял его на видео.

Зверя с тонким хвостом можно принять за располневшую мышь, но очевидец прокомментировал, что это - землеройка.

«Какая толстая прелесть», - таков один из комментариев к этому видео в Facebook.

Землеройки не впадают в спячку, поэтому бодрствовать февральским днем для зверя – естественно. Но вот гонка по лыжне – довольно специфическое для этого насекомоядного занятие.

Зверек шокирован сугробами вокруг.

ИСТОЧНИК KP.RU