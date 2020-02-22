О смерти рассказали дети: гибель шестиклассника шокировала школу в Новосибирске
Ученик шестого класса школы на МЖК был найден мертвым у себя дома, сообщил «КП-Новосибирск» источник в силовых структурах. Трагедия глубоко шокировала родителей и других учеников, о смерти мальчика им сообщили дети.
Родители детей в школе №195 узнали о трагедии от своих детей еще вчера, но классный руководитель отказался сообщить им какие-либо подробности. Также он отказался комментировать ситуацию журналистам «КП-Новосибирск», сразу прервав разговор.
По предварительной версии, школьник сам свел счеты с жизнью. Причины выясняет следствие.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Оставили записки в своих куртках»: в Новосибирске школьницы покончили с собой, взявшись за руки
Тела подружек нашли под окнами 17-этажки, в их одежде следователи обнаружили предсмертные послания.(подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU