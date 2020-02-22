О смерти рассказали дети: гибель шестиклассника шокировала школу в Новосибирске

22 Февр. 2020 2020-02-22T14:33:22+03:00

Родители узнали о случившемся от детей.Фото: скриншот с сервиса "Яндекс.Карты"

Тело одного из учеников было обнаружено дома

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Ученик шестого класса школы на МЖК был найден мертвым у себя дома, сообщил «КП-Новосибирск» источник в силовых структурах. Трагедия глубоко шокировала родителей и других учеников, о смерти мальчика им сообщили дети.

Родители детей в школе №195 узнали о трагедии от своих детей еще вчера, но классный руководитель отказался сообщить им какие-либо подробности. Также он отказался комментировать ситуацию журналистам «КП-Новосибирск», сразу прервав разговор.

По предварительной версии, школьник сам свел счеты с жизнью. Причины выясняет следствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU