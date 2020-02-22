«Он истекал кровью в сугробе»: новосибирцы спасли брошенного полуперса из деревни

22 Февр. 2020 2020-02-22T14:39:23+03:00

Полуперс не мог найти пропитание в деревне и голодал. Фото: предоставлены Ольгой Фенько

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Новосибирские зоозащитники ищут новый дом для рыжего кота Симбы, спасенного зимой из деревни.

Молодой кот Симба остался один зимовать в деревне Шилово под Новосибирском. Раньше кот был домашним и даже имел старый антиблошиный ошейник, но оказался на улице летом 2019 года. Домашнее животное вынуждено было искать пропитание в непривычных условиях и часто голодало, отчего у кота развился рахит.

Как рассказала Ольга Фенько, из-за недоедания кот возрастом в пять месяцев выглядел как двухмесячный котенок. В ноябре 2019 года местный житель нашел кота в сугробе — замерзшего и с колото-резаной раной в боку, бедное животное истекало кровью. Зоозащитница уверена, что мужчина спас кота от смерти, потому что другой односельчанин говорил о том, чтобы утопить зверя.

— Семья в Шилово отогрела Симбу, замазала ему раны и передала нам. Кот лечился в двух ветеринарных клиниках, хирург Наталья Николаева практически вернула кота к жизни. Полгода кот голодал и сильно отощал, но теперь он растет и набирает вес у нас в приюте, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Фенько.

Волонтер рассказала, что Симба отличается добрым характером. Кот очень воспитанный и вежливый, аккуратно обращается с мебелью и диванами, а также не пакостит и не конфликтует с другими животными.

Симба приучен к лотку, кастрирован и отдается в добрые руки. Желающим пристроить кота Ольга Фенько оставила номер зооприюта: 8-913-383-64-83.

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ИСТОЧНИК KP.RU