«Экипаж был обязан это сделать»: прокуратура прокомментировала незапланированную посадку самолета из Новосибирска

22 Февр. 2020 2020-02-22T12:53:06+03:00

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Задержка рейса «Новосибирск-Якутск» не нарушила закон об авиаперевозках. Самолет посадили из-за плохого самочувствия пилота в Красноярске. В итоге пассажиры прибыли в Якутск с задержкой на 11 часов. Но прокуратура не будет наказывать авиакомпанию.

- По требованиям законодательства при плохом самочувствии пассажира или пилота экипаж обязан посадить воздушное судно, чтобы спасти человеку жизнь. Экипаж обязан был это сделать. По этой причине здесь не может быть нарушений, мы не проводим проверки в таких случаях. Пассажирам, если им кажется, что нарушены их права, следует обращаться в авиакомпанию, — прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел утром в субботу, 22 февраля. Самолет авиакомпании S7 вылетел из новосибирского аэропорта «Толмачево», но внезапно один из пилотов пожаловался на плохое самочувствие. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Красноярска.

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Задержка рейса «Новосибирск-Якутск» составила 11 часов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU