«Подвело самочувствие»: самолет из Новосибирска экстренно сел из-за проблем с пилотом
Пассажиры рейса в Якутию пережили экстренную посадку самолета на пути из Новосибирска. Рейс авиакомпании S7 пришлось задержать из-за плохого самочувствия пилота. По данным телеграм-канала YakutiaNews 14, самолет уже готовится к обратному перелету.
Инцидент с самолетом произошел утром в субботу, 22 февраля. Борт вылетел из новосибирского аэропорта «Толмачево», но внезапно первому пилоту стало плохо. Экипаж принял решение посадить самолет в аэропорту Красноярска.
Пассажиры были вынуждены прождать более 3 часов в ожидании смены экипажа. В итоге самолет прибыл в аэропорт Нерюнгри с задержкой в 11 часов.
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Вероятной причиной задержки рейса стала подготовка самолета к вылету(подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU