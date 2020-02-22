«Подвело самочувствие»: самолет из Новосибирска экстренно сел из-за проблем с пилотом

22 Февр. 2020 2020-02-22T12:00:36+03:00

Сейчас самолет направляется обратно в Новосибирск.Фото: архив "КП-Новосиибрск"

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Пассажиры рейса в Якутию пережили экстренную посадку самолета на пути из Новосибирска. Рейс авиакомпании S7 пришлось задержать из-за плохого самочувствия пилота. По данным телеграм-канала YakutiaNews 14, самолет уже готовится к обратному перелету.

Инцидент с самолетом произошел утром в субботу, 22 февраля. Борт вылетел из новосибирского аэропорта «Толмачево», но внезапно первому пилоту стало плохо. Экипаж принял решение посадить самолет в аэропорту Красноярска.

Пассажиры были вынуждены прождать более 3 часов в ожидании смены экипажа. В итоге самолет прибыл в аэропорт Нерюнгри с задержкой в 11 часов.

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Вероятной причиной задержки рейса стала подготовка самолета к вылету(подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU