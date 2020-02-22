«Теперь девочка кричит во сне и панически боится автобусов»: школьница и взрослые пострадали в ДТП в метель

22 Февр. 2020 2020-02-22T12:31:41+03:00

Дорожники бросили свой грузовик посреди дороги на пути у автобуса, водитель ПАЗика не заметил его из-за снега

Изменить размер текста: A A

Жители села Борково Новосибирской области пострадали в столкновении рейсового автобуса и грузовика дорожных служб, а теперь не верят, что виновный в аварии будет наказан.

ДТП произошло еще 19 февраля на трассе «Маслянино-Борково» в обеденное время. Как рассказала КП-Новосибирск пострадавшая женщина, рейсовый «ПАЗик» вез 12 односельчан в Маслянино, но на 9-м километре столкнулся с грузовиком «ГАЗ» местного ДРСУ. По словам очевидицы, облепленный снегом грузовик был брошен практически посреди дороги, а водитель автобуса не увидел его из-за метели.

В результате удара пострадали все пассажиры, в том числе школьница-подросток. Двух женщин госпитализировали с переломами ног в Маслянинскую ЦРБ, шесть человек с разбитыми губами и выбитыми зубами забрала скорая помощь.

Некоторые пассажирки в разорванной одежде и крови добирались домой — на этом настаивают сами пострадавшие.

- Мы, окровавленные, поступали в стационар: только там оказывали помощь. Госпитализацию не провели. В аварии пострадала 14-летняя девочка, ей накладывали шины на зубы и зашивали рваную рану губы. На этом вся медицинская помощь закончилась. В разорванной грязной одежде нам пришлось добираться домой самим. После ДТП не было никакого медицинского освидетельствования, хотя мы получили травмы. Я позвонила в ГИБДД, там сказали — выздоравливайте и все. В нашем селе нет фельдшера, и мы вынуждены сами делать себе перевязки, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Костылевская, одна из пассажирок.

Наталья получила сотрясение, рваную рану губы и разбила подбородок. Еще большим испытанием авария стала для 14-летней школьницы: с рваной раной губы, сломанными зубами, в окровавленной белой куртке она приехала домой.

- Теперь девчока кричит во сне и панически боится автобусов. А мы боимся, что виновные так и не будут наказаны, - добавляет Костылевская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирским попал в аварию пассажирский автобус: пострадавших доставили в больницу

На месте работали пожарные и сотрудники ГИБДД.(подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU