2020-02-22T09:18:58+03:00
Происшествия

Сибиряк обманул банкомат на 100 тысяч рублей

Александр Будик наделал фальшивых денег и перевел их матери
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Преступник хранил поддельные деньги в тайнике, который сделал в потолке квартиры.Преступник хранил поддельные деньги в тайнике, который сделал в потолке квартиры.
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В Новосибирске вынесли приговор 50-летнему мужчине, который сумел обмануть банкомат. Александр Будик наделал фальшивых денег, а когда вложил их в купюроприемник, даже машина приняла это за чистую монету. Однако подделка, все-таки, вскрылась, и хитреца задержали.

- С декабря 2017 года до 22 января 2019 по адресу своей регистрации в городе Кемерово осуществил изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов ЦБ РФ в количестве 20 штук номиналом по 5 тысяч рублей на общую сумму 100 тысяч рублей. Сбыл их в период с 27 по 28 января 2019 сбыл через приемное устройство банкомата, - рассказал КП-Новосибирск прокурор Железнодорожного района Новосибирска Анатолий Стафиевский.

Обманутой машиной оказался банкомат на проспекте Димитрова, 2 в Новосибирске. Кстати, злодей перевел деньги на карту не себе, а матери. Но это, конечно, не отменяет того, что ему пришлось отвечать по закону.

Примечательно, что у Александр Будика уже скопилась небольшая коллекция приговоров по делам о фальшивых деньгах. Еще в 2009 году он получил за это пять с половиной лет. А год назад ему вынесли приговор в городе Кемерово – он хранил 142 поддельные банкноты, сделав тайник в потолке над светильником.

Напомним, в 2019 году новосибирские правоохранители разбирали несколько других преступлений, связанных с обманом банкоматов. Несколько человек поживились от машины, которая «сошла с ума» и стала выдавать больше денег, чем пытались снять обладатели банковских карточек.

«Если дают – бери» - слушатели прокомментировали историю с добрым банкоматом в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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