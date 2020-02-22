2020-02-22T06:35:25+03:00
Происшествия

Тяжелое ранение под Новосибирском: пострадавшего ударил ножом старший брат

Пострадавшего привезла в больницу бригада скорой помощи. К делу подключилось МВД
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Предполагаемый преступник - старший брат.Предполагаемый преступник - старший брат.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Житель поселка Чик едва не погиб от рук собственного брата. Инцидент произошел 21 февраля.

Врачи скорой помощи привезли раненого в больницу поздним вечером 21 февраля. Увидев ножевое ранение груди, врачи немедленно сообщили об этом в полицию. Оказалось, пациент пострадал от рук старшего брата.

- В ходе совместного распития спиртных напитков между мужчинами возникла ссора, в результате которой подозреваемый нанес младшему брату удар ножом в область груди, - объясняют в МВД.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде, против него возбудили уголовное дело. Этому человеку – 35 лет, он уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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