Тяжелое ранение под Новосибирском: пострадавшего ударил ножом старший брат
Житель поселка Чик едва не погиб от рук собственного брата. Инцидент произошел 21 февраля.
Врачи скорой помощи привезли раненого в больницу поздним вечером 21 февраля. Увидев ножевое ранение груди, врачи немедленно сообщили об этом в полицию. Оказалось, пациент пострадал от рук старшего брата.
- В ходе совместного распития спиртных напитков между мужчинами возникла ссора, в результате которой подозреваемый нанес младшему брату удар ножом в область груди, - объясняют в МВД.
С подозреваемого взяли подписку о невыезде, против него возбудили уголовное дело. Этому человеку – 35 лет, он уже был судим за незаконный оборот наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU