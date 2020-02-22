Сработали на опережение: новосибирская полиция раскрыла преступление раньше, чем потерпевший написал заявление
Новосибирцу, у которого угнали автомобиль, невероятно повезло. Когда он пришел писать заявление, его машина уже была в руках полиции.
Экипаж ДПС остановил Renault Logan ночью с 20 на 21 февраля. На часах было 5, когда сотрудник взмахнул жезлом на улице Прокопьевской.
- Оказалось, что водитель не имеет при себе документов на автомобиль. Мужчину доставили для разбирательства в отдел полиции, где выяснилось, что автомобиль, которым он управлял, был угнан, - рассказывают в областном управлении МВД России.
Вероятно, в это время владелец иномарки даже не знал, что стал жертвой преступления. А когда он пришел в полицию, машина уже была в руках правоохранителей. Похитили иномарку, как теперь известно, из гаражного кооператива в Краснообске.
40-летнему угонщику из Кировского района придется ответить за очень недолгое владение чужой машиной.
ИСТОЧНИК KP.RU