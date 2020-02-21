2020-02-21T23:16:27+03:00
Общество

Дети получили смертельные травмы: родительские чаты перепуганы видео с жуткой игрой из Израиля

Сибиряки пересылают сообщения о новой опасной подростковой забаве друг другу
Алена КУЛЕШОВА
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Сибиряки пересылают друг другу в родительских чатах видео с жуткой игрой. Фото: Скриншот из видеоСибиряки пересылают друг другу в родительских чатах видео с жуткой игрой. Фото: Скриншот из видео
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Сибиряки пересылают друг другу в родительских чатах видео с жуткой игрой, якобы ставшей популярной среди подростков в Израиле. Люди предупреждают друг друга об опасности и надеются, что столь опасная забава не распространится среди местных тинейджеров. Скриншот такого сообщения прислала в КП-Новосибирск обеспокоенная читательница.

— Эта жуткая игра сейчас распространяется по всему миру. Ее суть состоит в том, что подростки начинают вместе прыгать, а потом в один момент сбивают двое из них сбивают с ног третьего. И если ребенок не знает, как правильно падать, то может очень серьезно удариться головой. Покажите своим детям, чтобы никогда не вздумали играть в такое! — гласит сообщение в чате.

Скриншот такого сообщения прислала в КП-Новосибирск обеспокоенная читательница. Фото: Читательница КП-Новосибирск

Скриншот такого сообщения прислала в КП-Новосибирск обеспокоенная читательница. Фото: Читательница КП-Новосибирск

Многие родители в Новосибирске уже получали подобное сообщение в чатах WhatsApp. Его авторы утверждают, что из-за этой игры многие дети уже получили серьезные и даже смертельные травмы.

Родительские чаты перепуганы видео с жуткой игрой из Израиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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