Никто не забыт: фото сибиряков - героев Великой Отечественной войны попадут в общероссийскую базу
Сибиряки смогут отправить фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне для сканирования и загрузки на сайт проекта «Дорога памяти». Сделать это можно будет с помощью почты.
— Наши специалисты сканируют фотографию и вместе с данными анкеты вносят в общероссийскую систему, — рассказала руководитель пресс-службы Макрорегиона Сибирь АО «Почта России» Галина Гордеенко.
Принимать фотографии по всей стране будут до 31 марта. После размещение снимка и информации о человеке общей базе, его фото отправят назад родственникам заказными письмом.
Стоит отметить, что в военные годы войны почтовики приняли, обработали и доставили более 10 миллиардов писем, почти 23 миллиона посылок. Почта являлась единственной нитью, соединяющей фронт с тылом.
ИСТОЧНИК KP.RU