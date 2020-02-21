Никто не забыт: фото сибиряков - героев Великой Отечественной войны попадут в общероссийскую базу

21 Февр. 2020 2020-02-21T21:22:47+03:00

Сибиряки смогут отправить фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне для сканирования и загрузки на сайт проекта «Дорога памяти».

Отправить снимок своего героического родственника можно до 31 марта

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Сибиряки смогут отправить фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне для сканирования и загрузки на сайт проекта «Дорога памяти». Сделать это можно будет с помощью почты.

— Наши специалисты сканируют фотографию и вместе с данными анкеты вносят в общероссийскую систему, — рассказала руководитель пресс-службы Макрорегиона Сибирь АО «Почта России» Галина Гордеенко.

Принимать фотографии по всей стране будут до 31 марта. После размещение снимка и информации о человеке общей базе, его фото отправят назад родственникам заказными письмом.

Стоит отметить, что в военные годы войны почтовики приняли, обработали и доставили более 10 миллиардов писем, почти 23 миллиона посылок. Почта являлась единственной нитью, соединяющей фронт с тылом.

ИСТОЧНИК KP.RU