2020-02-21T21:22:47+03:00
Общество

Никто не забыт: фото сибиряков - героев Великой Отечественной войны попадут в общероссийскую базу

Отправить снимок своего героического родственника можно до 31 марта
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Сибиряки смогут отправить фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне для сканирования и загрузки на сайт проекта «Дорога памяти».Сибиряки смогут отправить фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне для сканирования и загрузки на сайт проекта «Дорога памяти».
Изменить размер текста:

Сибиряки смогут отправить фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне для сканирования и загрузки на сайт проекта «Дорога памяти». Сделать это можно будет с помощью почты.

— Наши специалисты сканируют фотографию и вместе с данными анкеты вносят в общероссийскую систему, — рассказала руководитель пресс-службы Макрорегиона Сибирь АО «Почта России» Галина Гордеенко.

Принимать фотографии по всей стране будут до 31 марта. После размещение снимка и информации о человеке общей базе, его фото отправят назад родственникам заказными письмом.

Стоит отметить, что в военные годы войны почтовики приняли, обработали и доставили более 10 миллиардов писем, почти 23 миллиона посылок. Почта являлась единственной нитью, соединяющей фронт с тылом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Никто не забыт: фото сибиряков - героев Великой Отечественной войны попадут в общероссийскую базу
«Ну, зверюга»: 10-летняя сибирячка попала на шоу «Голос.Дети»
«Им обещали жилье и большие деньги»: под суд пойдут владельцы борделя под Новосибирском
Порядок и подарок: «Комсомольская правда» вместе с ГИБДД поздравила автомобилистов с 23 Февраля
Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске ночью 21 февраля
«Обуглились усы и лапки»: котенка пытались сжечь, чтобы не платить 500 рублей за операцию
«Сеет разврат и насилие»: помощник депутата просит отменить концерт лидера «Rammstein» в Новосибирске
Суд может смягчить приговор кондуктору, который дотронулся до школьницы сзади
Какой предприниматель может стать самозанятым и какие возможности он получит
«Думали – ушиб, оказалось – рак»: школьница с протезом растрогала соцсети своей историей
«Чек без реквизитов, QR-код не читается»: блогер пожаловался на платную парковку около ТК «Восток»
«Ее никто не пропускал»: спасатель перевел бабушку через дорогу
«Сказали, что полицейские»: сибиряка похитили и отвезли загород, чтобы обокрасть
Пьяный новосибирец устроил скандал в салоне связи, а потом напал на жену
«Завернул в мусорные пакеты, обмотал скотчем»: в колодце нашли мертвого новосибирца
«Загляденье! Кошачьи танцы»: сибирячка восхитила соцсети соблазнительным танцем в купальнике
«Все сгорело, живем в гараже»: семья погорельцев из Искитима просит помочь деньгами и одеждой
«Смотрю, телефон куда-то пошел»: автомойщика, укравшего мобильник у сибиряка, вычислили по смарт-часам
«Там был склад»: под Новосибирском у заброшенного ангара обвалилась крыша
«Как собачонку высадили из машины и оставили»: старенькую бабушку бросили на вокзале
Под Новосибирском водитель «Тойоты» разбился в страшном ДТП
«Сволочь, даже целлюлита нет»: Лариса Гузеева позавидовала внешности сибирячки с пятью детьми
Вылет самолета «Новосибирск — Норильск» задержали на семь часов