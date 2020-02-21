«Им обещали жилье и большие деньги»: под суд пойдут владельцы борделя под Новосибирском

21 Февр. 2020 2020-02-21T18:08:51+03:00

Свои услуги девушки оказывали при выезде в сауны и квартиры

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Следователи завершили расследование уголовного дела по факту организации борделя в Бердске. В занятия проституцией было вовлечено три девушки, которых заманили туда, обещая бесплатное жилье и большие деньги.

— Свои услуги девушки оказывали при выезде в сауны и квартиры. Для клиентов интимные услуги стоили от 3500 до 4000 рублей, девушкам платили за час работы до тысячи рублей, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Организован был бордель летом 2018 года 38-летней женщиной и ее 35-летним знакомым. Они сняли в городе квартиру и даже позаботились о том, чтобы изготовить визитки с телефонами. Будущих «ночных бабочек» заманивали просто: обещая бесплатное жилье, ежедневные выплаты и, в перспективе, большие деньги.

Пресечь деятельность притона удалось бердским полицейским. Его организаторам были предъявлены обвинения по статьям 241 (Организация занятия проституцией) и 240 (Вовлечение в занятие проституцией, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РФ. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU