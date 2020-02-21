2020-02-21T18:08:51+03:00
Происшествия

«Им обещали жилье и большие деньги»: под суд пойдут владельцы борделя под Новосибирском

Свои услуги девушки оказывали при выезде в сауны и квартиры
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Следователи завершили расследование уголовного дела по факту организации борделя в Бердске.Следователи завершили расследование уголовного дела по факту организации борделя в Бердске.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Следователи завершили расследование уголовного дела по факту организации борделя в Бердске. В занятия проституцией было вовлечено три девушки, которых заманили туда, обещая бесплатное жилье и большие деньги.

— Свои услуги девушки оказывали при выезде в сауны и квартиры. Для клиентов интимные услуги стоили от 3500 до 4000 рублей, девушкам платили за час работы до тысячи рублей, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Организован был бордель летом 2018 года 38-летней женщиной и ее 35-летним знакомым. Они сняли в городе квартиру и даже позаботились о том, чтобы изготовить визитки с телефонами. Будущих «ночных бабочек» заманивали просто: обещая бесплатное жилье, ежедневные выплаты и, в перспективе, большие деньги.

Пресечь деятельность притона удалось бердским полицейским. Его организаторам были предъявлены обвинения по статьям 241 (Организация занятия проституцией) и 240 (Вовлечение в занятие проституцией, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РФ. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ну, зверюга»: 10-летняя сибирячка попала на шоу «Голос.Дети»
«Им обещали жилье и большие деньги»: под суд пойдут владельцы борделя под Новосибирском
Порядок и подарок: «Комсомольская правда» вместе с ГИБДД поздравила автомобилистов с 23 Февраля
Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске ночью 21 февраля
«Обуглились усы и лапки»: котенка пытались сжечь, чтобы не платить 500 рублей за операцию
«Сеет разврат и насилие»: помощник депутата просит отменить концерт лидера «Rammstein» в Новосибирске
Суд может смягчить приговор кондуктору, который дотронулся до школьницы сзади
Какой предприниматель может стать самозанятым и какие возможности он получит
«Думали – ушиб, оказалось – рак»: школьница с протезом растрогала соцсети своей историей
«Чек без реквизитов, QR-код не читается»: блогер пожаловался на платную парковку около ТК «Восток»
«Ее никто не пропускал»: спасатель перевел бабушку через дорогу
«Сказали, что полицейские»: сибиряка похитили и отвезли загород, чтобы обокрасть
Пьяный новосибирец устроил скандал в салоне связи, а потом напал на жену
«Завернул в мусорные пакеты, обмотал скотчем»: в колодце нашли мертвого новосибирца
«Загляденье! Кошачьи танцы»: сибирячка восхитила соцсети соблазнительным танцем в купальнике
«Все сгорело, живем в гараже»: семья погорельцев из Искитима просит помочь деньгами и одеждой
«Смотрю, телефон куда-то пошел»: автомойщика, укравшего мобильник у сибиряка, вычислили по смарт-часам
«Там был склад»: под Новосибирском у заброшенного ангара обвалилась крыша
«Как собачонку высадили из машины и оставили»: старенькую бабушку бросили на вокзале
Под Новосибирском водитель «Тойоты» разбился в страшном ДТП
«Сволочь, даже целлюлита нет»: Лариса Гузеева позавидовала внешности сибирячки с пятью детьми
Вылет самолета «Новосибирск — Норильск» задержали на семь часов