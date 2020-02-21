2020-02-21T17:49:40+03:00
Общество

Порядок и подарок: «Комсомольская правда» вместе с ГИБДД поздравила автомобилистов с 23 Февраля

Инспектора останавливали водителей, но никаких штрафов не выписывали - только поздравляли
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Фото: Алена МАРТЫНОВА
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«Комсомолка» совместо с инспекторами ГИБДД и партнерами акции «Галамарт» и FIT SERVICE поздравила водителей с наступающим праздником, подарила полезные для автомобилистов подарки, а также напомнила о важности соблюдения ПДД.

- Госавтоинспекция поздравляет всех мужчин нашего города, кем бы они ни были - водителями, пешеходами, пассажирами. Самое главное - соблюдение правил дорожного движения, тогда никакие ДТП не грозят. Будьте внимательны и аккуратны. Здоровья, счастья, тепла и уюта в ваших семьях, - поздравила с наступающим праздником инспектор по пропаганде ГИБДД города Новосибирска Ирина Кетова.

«Комсомольская правда» - Новосибирск» выступила организатором акции в преддверии 23 Февраля. Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Комсомольская правда» - Новосибирск» выступила организатором акции в преддверии 23 Февраля.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сами водители рассказывали, как будут отмечать праздник, и о подарках, которых ждут от любимых женщин. Каждый мог передать привет и поздравления для эфира Радио «Комсомольская правда» 98,3 FM.

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