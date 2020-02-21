2020-02-21T16:57:15+03:00
Общество

Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске ночью 21 февраля

Автомобилистов просят не оставлять свои машины вдоль дорог и на придомовой территории
Алена КУЛЕШОВА
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Автомобилистов просят не оставлять свои машины вдоль дорог и на придомовой территории.Автомобилистов просят не оставлять свои машины вдоль дорог и на придомовой территории.
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Сугробы на дорогах и тротуарах Новосибирска этой зимой успели доставить жителям немало неудобств. Однако, мэрия продолжает заниматься решением этой проблемы: ежедневно в городе в дневную и ночную смены убирают снег. Рассказываем, какие улицы очистят от снега в ночь с 21 на 22 февраля.

— Сегодня, в ночную смену, снег будут вывозить с таких улиц, как: Писарева (от Красного проспекта до ул. Советской); Владимировская (от остановки «ОблГАИ» до ул. Ногина); Ленина (от ул. Челюскинцев до ул. 1905 года); Большевистская; Большая; Залесского (от ул. Дуси Ковальчук до ул. Даргомыжского); Волочаевская (от ул. Сурикова до проспекта Дзержинского); проспект Дзержинского (от ул. Селезнева до ул. Кошурникова); Красный проспект (от ул. Максима Горького до площади Инженера Будагова, от ул. Кропоткина до площади Калинина), а также с Бердского шоссе, — сообщает управление автомобильных дорог мэрии города Новосибирска.

Автомобилистов просят не оставлять свои машины вдоль дорог и на придомовой территории. Они могут помешать проезду снегоуборочной техники.

По всем вопросам, касающимся качества уборки дорог и тротуаров (магистральных и внутриквартальных), можно обращаться в МБУ «ГЦОДД» по телефонам: 224-08-52 и 224-87-70 (круглосуточно), а также в единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска по телефону 051 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске ночью 21 февраля
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