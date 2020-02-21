2020-02-21T14:19:41+03:00
Общество

Суд может смягчить приговор кондуктору, который дотронулся до школьницы сзади

Сам кондуктор продолжает находиться в психиатрической лечебнице
Алена КУЛЕШОВА
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Суд вернул дело о кондукторе, которого школьница обвинила в домогательствах, прокурору. Фото: предоставлено родными Ашурова.Суд вернул дело о кондукторе, которого школьница обвинила в домогательствах, прокурору. Фото: предоставлено родными Ашурова.
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Суд вернул дело о кондукторе, которого школьница обвинила в домогательствах, прокурору. Есть вероятность, что статью, по которой его судили, переквалифицируют на более мягкую.

— Суд удовлетворил наше заявление о возвращении дела прокурору в связи с тем, что права моего подзащитного, фактически, были нарушены. Эту 132 статью «Насильственные действия сексуального характера» ему вменили, по сути, незаконно, — рассказал КП-Новосибирск адвокат Фарруха Ашурова Владимир Бузюргин. — Есть вариант, что теперь статью переквалифицируют на более мягкую, вероятнее всего — на 135 «Развратные действия в отношении лица не достигшего 14 лет». Согласно ей, моему подзащитному может грозить наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет. Но, впрочем, мы это и считаем не обоснованным, ведь для этого необходимо наличие действий именно сексуально характера, к тому же, обязательно умышленных.

Стоит отметить, что в настоящее время Фаррух Ашуров продолжает находиться в психиатрической лечебнице. Несмотря на то, что он должен раз в полгода проходить там освидетельствование, по-настоящему взяться за его лечение медики не могут без решения суда. Мужчине оказывают поддерживающую терапию. По словам адвоката, Фарруху лучше не становится.

Напомним, произошла вся эта история в феврале 2019 года. Тогда 12-летней девочке показалось, что в троллейбусе к ней пристает мужчина-кондуктор. Юная пассажирка рассказала обо всем маме, а далее было написано заявление в полицию, следственный комитет, прокуратуру. Дело было передано в суд по тяжкой статье «Насильственные действия сексуального характера», а это — от 12 лет колонии. Проведенная экспертиза тяги к детям у Фарруха Ашурова не обнаружила, однако из-за стресса мужчина потерял рассудок и был помещен в специальное медицинское учреждение.

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Мужчина уверяет, что троллейбус просто качнуло. Но шестиклассница расценила это как домогательство и пожаловалась маме (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Суд может смягчить приговор кондуктору, который дотронулся до школьницы сзади
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