2020-02-21T13:35:20+03:00
Экономика

Какой предприниматель может стать самозанятым и какие возможности он получит

С начала года физические лица и предприниматели из Новосибирска, работающие в одиночку, могут получить статус самозанятых
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В Новосибирске будут читать лекции самозанятым, чтобы они могли разобраться в новом налоговом режиме.

- Наряду с этим совместно с региональным управлением Федеральной налоговой службы мы будем продолжать консультировать бизнес-сообщество всеми доступными способами, - заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Новый налоговый режим позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении «Мой налог», где также формируется чек, поэтому нет необходимости покупать онлайн-кассу. Налог исчисляется по сниженным ставкам.

Новый налоговый режим в Новосибирской области могут применять физлица и ИП, соблюдающие несколько условий одновременно: получение дохода от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества, отсутствие официального работодателя и наемных работников по трудовым договорам, а также соответствие вида деятельности, условий и суммы дохода нормам Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ (ст. 4 и 6).

Как правило, самозанятые - это фотографы, онлайн-консультанты, люди, занимающиеся ремонтом квартир, швеи, те, кто оказывает косметические услуги на дому.

- Физические лица и индивидуальные предприниматели в рамках нового специального режима могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке - 4% (при расчетах с физлицами) или 6% (при расчетах с юрлицами и ИП), - говорит руководитель УФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев.

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