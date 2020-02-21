«Думали – ушиб, оказалось – рак»: школьница с протезом растрогала соцсети своей историей

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:31:54+03:00

Сейчас девочке предстоит ехать на лечение в Москву, и ей нужна помощь

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У 11-летней Ксюши Жогиной почти 2 миллиона подписчиков в популярном приложении Likee. На камеру девочка улыбается и танцует, а в жизни борется за свое здоровье. Врачи диагностировали у школьницы остеосаркому правой бедренной кости.

- А сначала в поликлинике нам говорили, что это просто ушиб, советовали сделать УЗИ, - рассказала КП-Новосибирск Алена, мама девочки. – Но боли у дочки становились все сильнее, и мы обратились в частную клинику. Там врачи и обнаружили опухоль.

Пораженную часть кости девочке удалили, вместо нее у ребенка сейчас протез. Но Ксюша растет, и протез надо «раздвигать», чтобы длина ног у ребенка была одинаковой. А сейчас у школьницы одна нога короче другой на 2 сантиметра, и ей надо в мае снова ехать в Москву, чтобы там провели манипуляции с протезом. Сама процедура будет бесплатной, а вот за перелет и проживание придется платить.

У семьи таких средств нет: если вы готовы помочь Ксюше, то все реквизиты можно посмотреть в ее группе.

Девочка, победившая рак, учится ходить с протезом.

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Каждый день, несмотря на боль, маленькая школьница показывает, как любит жизнь (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU