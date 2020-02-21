2020-02-21T12:34:29+03:00
Общество

«Ее никто не пропускал»: спасатель перевел бабушку через дорогу

Пожилая женщина боялась сделать шаг, потому что было скользко
Ульяна ДЖАНКОВА
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Спасатель перевел бабушку через дорогу. Фото: стоп-кадрСпасатель перевел бабушку через дорогу. Фото: стоп-кадр
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В Новосибирске водители сняли на видео, как спасатель перевел бабушку через дорогу. Это произошло от станции метро «Студенческая», на перекрестке улиц Новогодняя — Космическая.

Как сообщает подписчик группы «Инцидент Новосибирск» бабушку никто из водителей не пропускал, даже несмотря на то, что пожилая женщина хотела перейти дорогу в положенном месте. На кадрах видно, как бабушка с сумкой на колесах не решается сделать шаг в сторону проезжей части, потому что скользко: поверх льда лег снег.

Автомобилисты видя нерешительность пенсионерки, не посчитали нужным остановиться и подождать, пока бабушка сможет перейти дорогу.

В итоге сибирячке помог сотрудник МЧС. Он был в форме. Наконец-то водители остановились и дали дорогу пенсионерке. Она осторожно, опираясь на руку спасателя, начали идти по дороге. Мнения людей, касательно поступка, разделились, кто-то похвалил спасателя и сказали, что героев нужно знать в лицо, а есть те, кто придерживается позиции, что добрые дела должны быть скромными.

В Новосибирске спасатель перевел через дорогу бабушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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