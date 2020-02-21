«Ее никто не пропускал»: спасатель перевел бабушку через дорогу
В Новосибирске водители сняли на видео, как спасатель перевел бабушку через дорогу. Это произошло от станции метро «Студенческая», на перекрестке улиц Новогодняя — Космическая.
Как сообщает подписчик группы «Инцидент Новосибирск» бабушку никто из водителей не пропускал, даже несмотря на то, что пожилая женщина хотела перейти дорогу в положенном месте. На кадрах видно, как бабушка с сумкой на колесах не решается сделать шаг в сторону проезжей части, потому что скользко: поверх льда лег снег.
Автомобилисты видя нерешительность пенсионерки, не посчитали нужным остановиться и подождать, пока бабушка сможет перейти дорогу.
В итоге сибирячке помог сотрудник МЧС. Он был в форме. Наконец-то водители остановились и дали дорогу пенсионерке. Она осторожно, опираясь на руку спасателя, начали идти по дороге. Мнения людей, касательно поступка, разделились, кто-то похвалил спасателя и сказали, что героев нужно знать в лицо, а есть те, кто придерживается позиции, что добрые дела должны быть скромными.
В Новосибирске спасатель перевел через дорогу бабушку.
ИСТОЧНИК KP.RU