2020-02-21T12:02:07+03:00
Общество

«Сказали, что полицейские»: сибиряка похитили и отвезли загород, чтобы обокрасть

Когда мужчину привезли к банкомату и заставили снять наличку, он смог убежать
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
От преступников успело пострадать уже несколько людей. Фото: ГУ МВД по НСООт преступников успело пострадать уже несколько людей. Фото: ГУ МВД по НСО
Изменить размер текста:

Полиция поймала двух рецидивистов, которые избили жителя Новосибирска и требовали у него деньги. Об этом стало известно в пятницу, 21 февраля.

Инцидент произошел еще 13 декабря. Поздно вечером к мужчине, который был в своей машине, подошел неизвестный. Он назвался сотрудником полиции и попросил пройти в машину, где сидел его напарник. Сибиряк, ничего не подозревая, согласился.

Но как только он оказался в авто, на него напали с кулаками. Преступники завязали мужчине глаза, надели наручники и уехали за город. Они забрали у него золотую цепь и стали требовать снять с банковской карты все деньги и отдать им.

Возле банкомата потерпевшему все же удалось сбежать. В четыре утра на следующий день он рассказал в полиции, что на него напали.

Хотя мужчина не запомнил внешность преступников, их удалось поймать — автомобиль попал на камеры видеонаблюдения.

— Полицейские установили лиц, причастных к совершению разбоя. Ими оказались двое жителей Новосибирска в возрасте 48 и 30 лет, ранее неоднократно судимых за мошенничество, кражи, грабежи и разбои, которые были задержаны по местам проживания в Кировском и Калининском районах, — рассказали в ведомстве.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Задержанные сейчас под стражей. Полиция проверяет их причастность к другим преступлениям.

Всех, кто пострадал от действий данных лиц, просят обратиться в Управление уголовного розыска по телефонам 232-26-47 и 232-28-40. Конфиденциальность гарантируется.

В полиции раскрыли разбой с нападением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Чек без реквизитов, QR-код не читается»: блогер пожаловался на платную парковку около ТК «Восток»
«Ее никто не пропускал»: спасатель перевел бабушку через дорогу
«Сказали, что полицейские»: сибиряка похитили и отвезли загород, чтобы обокрасть
Пьяный новосибирец устроил скандал в салоне связи, а потом напал на жену
«Завернул в мусорные пакеты, обмотал скотчем»: в колодце нашли мертвого новосибирца
«Загляденье! Кошачьи танцы»: сибирячка восхитила соцсети соблазнительным танцем в купальнике
«Все сгорело, живем в гараже»: семья погорельцев из Искитима просит помочь деньгами и одеждой
«Смотрю, телефон куда-то пошел»: автомойщика, укравшего мобильник у сибиряка, вычислили по смарт-часам
«Там был склад»: под Новосибирском у заброшенного ангара обвалилась крыша
«Как собачонку высадили из машины и оставили»: старенькую бабушку бросили на вокзале
Под Новосибирском водитель «Тойоты» разбился в страшном ДТП
«Сволочь, даже целлюлита нет»: Лариса Гузеева позавидовала внешности сибирячки с пятью детьми
Вылет самолета «Новосибирск — Норильск» задержали на семь часов