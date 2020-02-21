«Сказали, что полицейские»: сибиряка похитили и отвезли загород, чтобы обокрасть

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:02:07+03:00

От преступников успело пострадать уже несколько людей. Фото: ГУ МВД по НСО

Когда мужчину привезли к банкомату и заставили снять наличку, он смог убежать

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Полиция поймала двух рецидивистов, которые избили жителя Новосибирска и требовали у него деньги. Об этом стало известно в пятницу, 21 февраля.

Инцидент произошел еще 13 декабря. Поздно вечером к мужчине, который был в своей машине, подошел неизвестный. Он назвался сотрудником полиции и попросил пройти в машину, где сидел его напарник. Сибиряк, ничего не подозревая, согласился.

Но как только он оказался в авто, на него напали с кулаками. Преступники завязали мужчине глаза, надели наручники и уехали за город. Они забрали у него золотую цепь и стали требовать снять с банковской карты все деньги и отдать им.

Возле банкомата потерпевшему все же удалось сбежать. В четыре утра на следующий день он рассказал в полиции, что на него напали.

Хотя мужчина не запомнил внешность преступников, их удалось поймать — автомобиль попал на камеры видеонаблюдения.

— Полицейские установили лиц, причастных к совершению разбоя. Ими оказались двое жителей Новосибирска в возрасте 48 и 30 лет, ранее неоднократно судимых за мошенничество, кражи, грабежи и разбои, которые были задержаны по местам проживания в Кировском и Калининском районах, — рассказали в ведомстве.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Задержанные сейчас под стражей. Полиция проверяет их причастность к другим преступлениям.

Всех, кто пострадал от действий данных лиц, просят обратиться в Управление уголовного розыска по телефонам 232-26-47 и 232-28-40. Конфиденциальность гарантируется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/762205" frameborder="0"></iframe> В полиции раскрыли разбой с нападением.

ИСТОЧНИК KP.RU