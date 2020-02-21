«Сказали, что полицейские»: сибиряка похитили и отвезли загород, чтобы обокрасть
Полиция поймала двух рецидивистов, которые избили жителя Новосибирска и требовали у него деньги. Об этом стало известно в пятницу, 21 февраля.
Инцидент произошел еще 13 декабря. Поздно вечером к мужчине, который был в своей машине, подошел неизвестный. Он назвался сотрудником полиции и попросил пройти в машину, где сидел его напарник. Сибиряк, ничего не подозревая, согласился.
Но как только он оказался в авто, на него напали с кулаками. Преступники завязали мужчине глаза, надели наручники и уехали за город. Они забрали у него золотую цепь и стали требовать снять с банковской карты все деньги и отдать им.
Возле банкомата потерпевшему все же удалось сбежать. В четыре утра на следующий день он рассказал в полиции, что на него напали.
Хотя мужчина не запомнил внешность преступников, их удалось поймать — автомобиль попал на камеры видеонаблюдения.
— Полицейские установили лиц, причастных к совершению разбоя. Ими оказались двое жителей Новосибирска в возрасте 48 и 30 лет, ранее неоднократно судимых за мошенничество, кражи, грабежи и разбои, которые были задержаны по местам проживания в Кировском и Калининском районах, — рассказали в ведомстве.
По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Задержанные сейчас под стражей. Полиция проверяет их причастность к другим преступлениям.
Всех, кто пострадал от действий данных лиц, просят обратиться в Управление уголовного розыска по телефонам 232-26-47 и 232-28-40. Конфиденциальность гарантируется.
В полиции раскрыли разбой с нападением.
ИСТОЧНИК KP.RU