2020-02-21T11:49:41+03:00
Общество

Пьяный новосибирец устроил скандал в салоне связи, а потом напал на жену

Вывела дебошира из офиса охрана
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Гвардейцы урезонили дебоширов. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Гвардейцы урезонили дебоширов. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
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Четыре раза за вчерашний день группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ выезжали по фактам нарушений общественного порядка. Задерживать нарушителей и вызывать полицию охранникам не пришлось. В двух случаях хулиганы убежали, а в двух других подчинились требованиям и прекратили хулиганские действия.

В 11:32 ГБР вызвали в супермаркет на ул. Серафимовича. Компания молодых людей толпилась в тесном тамбуре и мешала входящим и выходящим покупателям. К тому же молодежь вела себя слишком шумно. Бойцы ГБР попросили ребят выйти на улицу.

В 13:04 сигнал тревоги поступил из рабочего офиса телекоммуникационной компании, находящейся на ул. Ватутина. Пьяный мужчина устроил конфликт сначала с работниками салона, а потом с собственной женой, которая попыталась его успокоить. Прибывшие на вызов гвардейцы вывели скандального клиента и тем самым восстановили на охраняемом объекте покой.

В 20:43 для усмирения ещё одной шумной компании группу быстрого реагирования ГВАРДИИ вызвали в пиццерию на ул. Кропоткина. Подростки неадекватно отреагировали на замечание персонала о их шумном поведении, и начали бросаться мусором со столов. Прекратили хулиганить несовершеннолетние и поспешили удалиться сразу, как только узнали, что сотрудники кафе вызвали ГБР.

В 05:58 кнопку тревожной сигнализации нажала продавец блинной, расположенной на проспекте Маркса. Несмотря на оперативное прибытие ГБР (спустя всего 4 минуты), нарушитель уже успел скрыться. Продавец рассказала, что молодой человек требовал у неё мобильный телефон для того, чтобы позвонить, а получив отказ, обматерил и сбежал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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