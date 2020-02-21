«Завернул в мусорные пакеты, обмотал скотчем»: в колодце нашли мертвого новосибирца

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:19:42+03:00

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В Новосибирске в колодце нашли мертвого мужчину. По версии следствия, его убил собутыльник.

— В феврале 2020 года двое мужчин 40 и 44-х лет распивали спиртные напитки на кухне коммунальной квартиры по ул. 25 лет Октября в Дзержинском районе. Между мужчинами произошел внезапный конфликт, в ходе которого 44-летний мужчина схватил со стола нож и нанес множественные удары в область головы 40-летнему потерпевшему, после чего перерезал ему горло. Смерть потерпевшего наступила на месте преступления, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

После этого мужчина завернул тело в полиэтиленовые пакеты, обмотал скотчем и, когда наступила глубокая ночь, выбросил в колодец. Как стало известно КП-Новосибирск, тело нашли рабочие.

В СК по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство», которое раскрыли за пять дней.

— Следователями, следователями-криминалистами во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области проведена объемная работа по установлению лица причастного к совершению преступления и 18 февраля 2020 года подозреваемый задержан.

До суда мужчина будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU