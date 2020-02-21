«Загляденье! Кошачьи танцы»: сибирячка восхитила соцсети соблазнительным танцем в купальнике
Новосибирская танцовщицам Оля Ряжа снова порадовала своих подписчиков. Она сняла на видео новый танец. В ритме латино под песню Монатика «Каждый раз» девушка крупным планом сняла свои аппетитные формы.
Сибирячка зимует на Бали, на острове она уже несколько месяцев, ее тело покрыл красивый загар, а синий слитный купальник только подчеркнул пикантность танца.
— Моя латинская душа радуется и танцует, — подписала девушка ролик в своем аккаунте в Инстаграме. Заодно танцовщица отметил под видео певца. Как знать, может звезда отметит соблазнительный танец сибирячки.
КП-Новосибирск Оля рассказала, что она начинала с бально-спортивных танцев, а потом училась и дргуим стилям. Подписчики Оли восхитились красивыми движениями девушки.
— Загляденье! Кошачьи танцы.
— Дай мне мастер-класс, также хочу.
— Ты так похудела, за это время, пока на отдыхе.
Также пользователи соцсети отметили, что девушка находится в отличной физической форме. Напомним Ольга Ряжа, , известна тем, что устроила челлендж: в супермаркете она одной ногой катила тележку, демонстрируя отличную растяжку. А еще сибирячка показала танец, в котором села на шпагат в прыжке: одно неверное движение, и прощай связки. Также блондинка станцевала в купальнике на каблуках, чтобы снова полюбить себя такой какая есть.
Сибирячка показала соблазнительный танец в купальнике.olya_ryazha
ИСТОЧНИК KP.RU