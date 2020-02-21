2020-02-21T10:42:03+03:00
Общество

«Загляденье! Кошачьи танцы»: сибирячка восхитила соцсети соблазнительным танцем в купальнике

Она крупным планом сняла свои аппетитные формы
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибирячка показала соблазнительный танец на Бали. Фото: стоп-кадр, olya_ryazhaСибирячка показала соблазнительный танец на Бали. Фото: стоп-кадр, olya_ryazha
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Новосибирская танцовщицам Оля Ряжа снова порадовала своих подписчиков. Она сняла на видео новый танец. В ритме латино под песню Монатика «Каждый раз» девушка крупным планом сняла свои аппетитные формы.

Сибирячка зимует на Бали, на острове она уже несколько месяцев, ее тело покрыл красивый загар, а синий слитный купальник только подчеркнул пикантность танца.

— Моя латинская душа радуется и танцует, — подписала девушка ролик в своем аккаунте в Инстаграме. Заодно танцовщица отметил под видео певца. Как знать, может звезда отметит соблазнительный танец сибирячки.

КП-Новосибирск Оля рассказала, что она начинала с бально-спортивных танцев, а потом училась и дргуим стилям. Подписчики Оли восхитились красивыми движениями девушки.

— Загляденье! Кошачьи танцы.

— Дай мне мастер-класс, также хочу.

— Ты так похудела, за это время, пока на отдыхе.

Также пользователи соцсети отметили, что девушка находится в отличной физической форме. Напомним Ольга Ряжа, , известна тем, что устроила челлендж: в супермаркете она одной ногой катила тележку, демонстрируя отличную растяжку. А еще сибирячка показала танец, в котором села на шпагат в прыжке: одно неверное движение, и прощай связки. Также блондинка станцевала в купальнике на каблуках, чтобы снова полюбить себя такой какая есть.

Сибирячка показала соблазнительный танец в купальнике.olya_ryazha

ИСТОЧНИК KP.RU

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