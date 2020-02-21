«Смотрю, телефон куда-то пошел»: автомойщика, укравшего мобильник у сибиряка, вычислили по смарт-часам
В Кировском районе полицейские задержали подозреваемого в грабеже. К полицейским обратился работник СТО. Он рассказал, что когда работал, увидел по смарт-часам, что телефон, который он оставил на подсобке, куда-то пошел.
— Выяснилось, что неизвестный зашел в подсобку, похитил телефон и скрылся. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 8 тысяч рублей. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, прибывшие на место происшествия, задержали подозреваемого у дома по улице Петухова, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Вором оказался 28-летний житель Кировского района. Он — коллега парня, у которого украл телефон, работает на автостанции мойщиком. Оказывается, это не первая подобная выходка парня. Он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Более того, он находился в розыске также за воровство.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Суда парень будет ждать в СИЗО. Проводится расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU