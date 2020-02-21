«Там был склад»: под Новосибирском у заброшенного ангара обвалилась крыша

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:19:04+03:00

Никто не пострадал, людей внутри не было

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В четверг, 21 февраля, случилось в селе Криводановка у металлического ангара провалилась крыша. Корреспондент КП-Новосибирск связался с сотрудниками МЧС по Новосибирской области, чтобы уточнить о пострадавших.

В пресс-службе ведомства сообщили, что ангар — временное сооружение, который находился на территории, прилегающей к муниципальному пожарному посту. Внутри никого не оказалось и все обошлось без жертв.

— Произошло частичное обрушение кровли, возможно, из-за снега. Ангар планировался как складское помещение, которое в данное время не использовалось, было абсолютно пустое. Поэтому ни люди, ни какие-либо вещи не пострадали, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU