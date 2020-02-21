Под Новосибирском водитель «Тойоты» разбился в страшном ДТП
В пятницу, 21 февраля, в районе села Раисино Убинского района на трассе Р-254 «Иртыш» лоб в лоб столкнулись универсал «Toyota Avensis» и седан «Toyota Camry». Удар был такой силы, что у обеих машин снесло переднюю часть. Многие детали разбросало по дороге и обочине.
— Погиб водитель «Toyota Avensis», а также понадобилась медицинская помощь пассажиру универсала. На месте работают сотрудники госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства ДТП, — сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.
Видео последствий ДТП опубликовано в паблике «АСТ-54».
Напомним, в четверг, 20 февраля, на трассе под Новосибирском в серьезную аварию попала мама с двумя дочками. Детей доставили в больницу, у одного ребенка — перелом ребер.
Под Новосибирском на трассе разбился водитель иномарки.
ИСТОЧНИК KP.RU