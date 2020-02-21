Вылет самолета «Новосибирск — Норильск» задержали на семь часов

21 Февр. 2020 2020-02-21T07:03:33+03:00

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В пятницу, 21 февраля, из «Толмачево» вовремя не вылетел самолет, следующий по маршруту «Краснодар — Новосибирск — Норильск». Его задержали на семь часов. Он должен был вылететь еще в 3:50. Новое время отправления — 10.45. Об этом КП-Новосибирск рассказали в авиакомпании «Nordstar», которой принадлежит самолет.

— Вылет из Новосибирска в Норильск запланирован в 10:45, прибытие в 13:25, идет посадка пассажиров. Задержка произошла в связи с плохими погодными условиями в Норильске. Там метели. Оттуда с задержкой прибыл борт, соответственно в Краснодар также опоздали — цепная реакция, — сообщили в авиакомпании.

Старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова, информацию подтвердила.

— В последнее время из-за погоды задерживалось очень много рейсов, и в Норильск и из него, не только авиакомпании Nordstar, но и других, — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU