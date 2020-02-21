2020-02-21T05:57:46+03:00
Происшествия

«Все стоят»: две столкнувшиеся фуры парализовали движение на улице Фадеева

Очевидцы говорят, что авария произошла еще ночью
Надежда РЫЖКИНА
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Большегрузы не смогли разъехаться на узкой дорогеБольшегрузы не смогли разъехаться на узкой дорогеФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В пятницу рано утром, 21 февраля, в Калининском районе, недалеко от перекрестка улиц Фадеева и Игарской не смогли разъехаться две фуры. Из-за этого водители легковушек встали в пробку, так как дорога, где фуры столкнулись узкая, авария никак не объехать. «2ГИС» показал на том участке 8-балльную пробку.

По улице перекрыли проезд другому транспорту. Фото: «2Гис»

По улице перекрыли проезд другому транспорту. Фото: «2Гис»

Сообщение о ДТП появились в новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». По словам подписчиков водителям автобусов пришлось высадить пассажиров и прервать движение по маршруту.

По улице Фадеева потянулась пробка Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

По улице Фадеева потянулась пробкаФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Какие два часов ночи? С одиннадцати вечера уже так стоят, и всем плевать, что происходит

— Люди в обе стороны пешком по сугробам идут — проехать нереально, — жалуются очевидцы.

КП-Новосибирск позвонила в ГИБДД. Там уточнили, что пострадавших в аварии нет, а сотрудники дорожной службы оформляют ДТП.

Фуры заблокировали проезд на улицу Фадеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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