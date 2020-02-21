2020-02-21T05:39:54+03:00
Общество

«Какой стыд»: Ургант прокомментировал секс ежей и медведей на выставке в Новосибирске

Он поддержал мнение общественника Ивана Квасницкого, который убежден, что такое нельзя показывать детям
Ульяна ДЖАНКОВА
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Ургант прокомментировал секс ежей и медведей на выставке в Новосибирске. Фото: стоп-кадрУргант прокомментировал секс ежей и медведей на выставке в Новосибирске. Фото: стоп-кадр
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Популярный телеведущий Иван Ургант снова обратил внимание на Новосибирск. На этот раз поводом для иронии стала скандальная выставка «Каждой твари по паре». Главная идея экспозиция — показать половые отношения между животными. Выставка вызвала бурную реакцию у новосибирского общественника Ивана Квасницкого, который уверенно заявил, что такое нельзя показывать детям. Мнения на этот счет неоднозначные.

Вот и телеведущий сначала заявил, что не видит ничего криминального, чтобы дети знали про половые отношения животных.

— В 12 лет детям в школе преподают уже зоологию. Они же должны понимать, как на планете устроена жизнь, — высказал мнение Ургант.

Но когда на экране появились снимки с выставки, ведущий резко изменил свое мнение.

— Беру свои слова обратно. Явно медведям сейчас не до Маши, — сказал удивленный Ургант. — Не пойму, а в чем разнообразие этой выставки. Можно было поставить медведей и написать: «Так у всех». Я полностью согласен с общественником Иваном Квасницким. Иван, не допусти, чтобы это увидели дети.

После передачи общественник сам позвонил в редакцию КП-Новосибирск.

— Мне приятно, что Иван Ургант в своей передаче обратил внимание на то, что такие выставки детям не нужны, что он со мной согласился и поддержал, — поделился Иван Квасницкий.

Ургант прокомментировал секс ежей и медведей на выставке в Новосибирске .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Какой стыд»: Ургант прокомментировал секс ежей и медведей на выставке в Новосибирске
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