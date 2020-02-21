2020-02-21T05:40:00+03:00
Общество

«Стоять, вам подарок!»: «Комсомолка» вместе с инспекторами ГИБДД поздравит водителей с Днем защитника Отечества

Акция проходит совместно с федеральной сетью автосервисов FIT SERVIСЕ и магазинами постоянных распродаж «Галамарт»
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21 февраля не нужно бояться всех инспекторов ГИБДД.21 февраля не нужно бояться всех инспекторов ГИБДД.Фото: Евгения ГУСЕВА
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21 февраля в районе вокзала Новосибирск-Главный в 11.00 стартует акция, посвященная Дню защитника Отечества. Медиахолдинг «Комсомольская правда» - Новосибирск» совместно с сотрудниками ГИБДД и партнерами акций «Галамарт» и FIT SERVIСЕ поздравят водителей с наступающим праздником и напомнят им о правилах поведения на дороге.

В праздничные дни инспекторы ГИБДД достаточно часто останавливают водителей - удостовериться, что те не в состоянии алкогольного опьянения. Проверка может проводиться как в рамках особого рейда, так и индивидуально. Но 21 февраля не нужно бояться всех инспекторов ГИБДД. Во-первых, трезвым водителям опасаться нечего. А во-вторых, кто-то вместо выписанного штрафа даже получит подарок. Один из экипажей ГИБДД будет выбирать случайных водителей. Корреспондент «Комсомольской правды» возьмет мини-интервью у каждого счастливчика.

Партнеры акции приготовили подарки, достойные настоящих мужчин: народный магазин «Галамарт» - автопылесосы и авточехлы, федеральная сеть автосервисов FIT SERVIСЕ - подарочные наборы, в которые входит бонусная карта «Серебро+» и другие полезные вещи для водителей.

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