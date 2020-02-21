2020-02-21T05:02:44+03:00
Общество

«Поймаю — руки переломаю»: сибиряк угрожает расправиться с подростком, который в подвале стреляет в кошек

Об этом он предупредил в объявлении, наклеенном на стене остановки общественного транспорта
Надежда РЫЖКИНА
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Фото: «Инцидент Новосибирск»Фото: «Инцидент Новосибирск»
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Угрожающее объявление увидели жители Ленинского района на остановке «Степная». В нем анонимный автор обещает расправиться с живодером, который стреляет по кошкам из воздушной винтовки. Причем обращение адресовано и родителям преступника — судя по этому, он несовершеннолетний.

— Заявление в полицию написано, это уголовно наказуемое действие — до 4 лет тюрьмы. Но это не все. Если поймаю первым, то переломаю руки, — пригрозил аноним.

Фото объявления появилось в группе «Инцидент Новосибирск». Многие подписчики оказались на стороне автора и захотели, чтобы живодер получил по заслугам.

— Пусть лучше руки сломают, пусть поймет, что другим тоже больно.

— Хоть бы его реально поймали.

—Вот так стерилизуешь кошку, а в ней пуля. Делаешь рентген, а там пуля, и сколько таких. А кошечка тихая, кроткая, маленькая. Таких много, и ведь они вооружены, и опасны не только для кошек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Поймаю — руки переломаю»: сибиряк угрожает расправиться с подростком, который в подвале стреляет в кошек
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