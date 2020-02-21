«От удара потерял сознание»: сибиряк серьезно пострадал в ДТП с «Мерседесом»

21 Февр. 2020 2020-02-21T03:49:09+03:00

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На улице Большевистской у остановки «Храм Михаила Архангела» столкнулись седан «Renault Logan» и купе «Mercedes-Benz». Дтп произошло в четверг ночью, 20 февраля. Как сообщают очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», дорогая иномарка летела на красный свет.

— Водитель Mercedes-Benz проехал на красный сигнал светофора и врезался в совершающий поворот «Renault Logan» с Большевистской на Выборную. В результате сильнейшего удара у «Renault Logan» оказался вдавлен правый борт, а «Mercedes-Benz» с разбитой передней частью отбросило в снег на дорожный знак, — рассказал очевидец в паблике.

Со слов очевидцев, «Mercedes-Benz» летел на красный свет.

Известно, что в аварии пострадал водитель «Renault Logan». Мужчина после столкновения сильно ударился головой и потерял сознание. На месте ДТП работали врачи «скорой».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="1920" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/762137" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске в ДТП с «Mercedes-Benz» пострадал водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU