2020-02-21T03:49:09+03:00
Происшествия

«От удара потерял сознание»: сибиряк серьезно пострадал в ДТП с «Мерседесом»

Очевидцы утверждают, что водитель дорогой иномарки летел на красный свет
Ульяна ДЖАНКОВА
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В ДТП с дорогой иномаркой пострадал водитель.В ДТП с дорогой иномаркой пострадал водитель.
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На улице Большевистской у остановки «Храм Михаила Архангела» столкнулись седан «Renault Logan» и купе «Mercedes-Benz». Дтп произошло в четверг ночью, 20 февраля. Как сообщают очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», дорогая иномарка летела на красный свет.

— Водитель Mercedes-Benz проехал на красный сигнал светофора и врезался в совершающий поворот «Renault Logan» с Большевистской на Выборную. В результате сильнейшего удара у «Renault Logan» оказался вдавлен правый борт, а «Mercedes-Benz» с разбитой передней частью отбросило в снег на дорожный знак, — рассказал очевидец в паблике.

Со слов очевидцев, «Mercedes-Benz» летел на красный свет.

Со слов очевидцев, «Mercedes-Benz» летел на красный свет.

Известно, что в аварии пострадал водитель «Renault Logan». Мужчина после столкновения сильно ударился головой и потерял сознание. На месте ДТП работали врачи «скорой».

В Новосибирске в ДТП с «Mercedes-Benz» пострадал водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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