«От удара потерял сознание»: сибиряк серьезно пострадал в ДТП с «Мерседесом»
На улице Большевистской у остановки «Храм Михаила Архангела» столкнулись седан «Renault Logan» и купе «Mercedes-Benz». Дтп произошло в четверг ночью, 20 февраля. Как сообщают очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», дорогая иномарка летела на красный свет.
— Водитель Mercedes-Benz проехал на красный сигнал светофора и врезался в совершающий поворот «Renault Logan» с Большевистской на Выборную. В результате сильнейшего удара у «Renault Logan» оказался вдавлен правый борт, а «Mercedes-Benz» с разбитой передней частью отбросило в снег на дорожный знак, — рассказал очевидец в паблике.
Со слов очевидцев, «Mercedes-Benz» летел на красный свет.
Известно, что в аварии пострадал водитель «Renault Logan». Мужчина после столкновения сильно ударился головой и потерял сознание. На месте ДТП работали врачи «скорой».
В Новосибирске в ДТП с «Mercedes-Benz» пострадал водитель.
ИСТОЧНИК KP.RU