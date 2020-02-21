«Как к себе домой»: наглый вор зашел в квартиру, которую забыли закрыть, и украл барсетку

21 Февр. 2020 2020-02-21T03:00:54+03:00

Хозяин сумки был в другой комнате и не сразу заметил пропажу

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Жителя Новосибирска обокрали, когда он был у себя дома в соседней комнате. Сибиряк забыл квартиру. Вор в наглую зашел и унес барсетку. Это случилось в одном из домов по улице Высоцкой. Грабителя сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как в подъезд входит мужчина. Он уверенно дергает ручки дверей, одна из них открывается. Мужчина, не задумываясь, заходит в квартиру. Барсетка с документами лежала в прихожей.

— Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 38-летний житель Октябрьского района, ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков и состоящий под административным надзором, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сумма ущерба составила 2 тысячи рублей. Вскоре вора поймали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Полицейские проверяют, не совершал ли тот же человек кражи из других домов Новосибирска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/761963" frameborder="0"></iframe> Вор дергал за ручки дверей и унес барсетку из открытой квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU