2020-02-21T03:00:54+03:00
Общество

«Как к себе домой»: наглый вор зашел в квартиру, которую забыли закрыть, и украл барсетку

Хозяин сумки был в другой комнате и не сразу заметил пропажу
Надежда РЫЖКИНА
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Наглый вор зашел в квартиру, которую забыли закрыть, и украл барсетку. Фото: стоп-кадрНаглый вор зашел в квартиру, которую забыли закрыть, и украл барсетку. Фото: стоп-кадр
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Жителя Новосибирска обокрали, когда он был у себя дома в соседней комнате. Сибиряк забыл квартиру. Вор в наглую зашел и унес барсетку. Это случилось в одном из домов по улице Высоцкой. Грабителя сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как в подъезд входит мужчина. Он уверенно дергает ручки дверей, одна из них открывается. Мужчина, не задумываясь, заходит в квартиру. Барсетка с документами лежала в прихожей.

— Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 38-летний житель Октябрьского района, ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков и состоящий под административным надзором, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сумма ущерба составила 2 тысячи рублей. Вскоре вора поймали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Полицейские проверяют, не совершал ли тот же человек кражи из других домов Новосибирска.

Вор дергал за ручки дверей и унес барсетку из открытой квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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