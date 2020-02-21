«Третья шайба — в пустые ворота»: ХК «Сибирь» со счетом 1:3 уступила «Автомобилисту»
В очередном матче Континентальной хоккейной лиги ХК «Сибирь» в Екатеринбурге уступила «Автомобилисту». Счет игры 1:3. Игра состоялась в четверг вечером, 20 февраля.
У сибиряков шайбу забросил Данил Романцев. Ворота защищал Харри Сятери. Третий гол в ворота ХК «Сибирь» был в пустые ворота.
У «Автомобилиста» отличились Найджел Доус, Александр Кучерявенко и Питер Холланд. Команды ранее трижды играли в сезоне. Во всех матчах победила «Сибирь».
— Растранжирили множество голевых моментов. Не получилось «Сибири» выиграть у «Автомобилиста» все четыре матча регулярного сезона. До окончания регулярного сезона остается 3 матча, — прокомментировали хоккеисты в официальном аккаунте клуба в Инстаграме.
Обе команды гарантировали себе участие в плей-офф. Однако, «Автомобилист» оторвался от идущей пятой «Сибири» до четырех очков. Но стоит отметить, что новосибирцы провели на один матч меньше.
Фанат ХК «Сибири» поспешили успокоить расстроенных хоккеистов.
— Все отлично! Это всего лишь репетиция перед плей-оффем.
— То, что проиграли — ничего страшного . Страшно какие провалы в обороне допускаем. Вперед «Сибирь», мы верим в тебя.
— Игра была достойная. Надо поработать над обороной. Отдаем друг другу опасные и ненужные передачи через всю зону.
ИСТОЧНИК KP.RU