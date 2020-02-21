2020-02-21T03:02:48+03:00
Спорт

«Третья шайба — в пустые ворота»: ХК «Сибирь» со счетом 1:3 уступила «Автомобилисту»

Матч прошел в Екатеринбурге
Ульяна ДЖАНКОВА
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ХК «Сибирь» проиграла хоккеистам из Екатеринбурга. Фото: ХК «Сибирь»ХК «Сибирь» проиграла хоккеистам из Екатеринбурга. Фото: ХК «Сибирь»
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В очередном матче Континентальной хоккейной лиги ХК «Сибирь» в Екатеринбурге уступила «Автомобилисту». Счет игры 1:3. Игра состоялась в четверг вечером, 20 февраля.

У сибиряков шайбу забросил Данил Романцев. Ворота защищал Харри Сятери. Третий гол в ворота ХК «Сибирь» был в пустые ворота.

У «Автомобилиста» отличились Найджел Доус, Александр Кучерявенко и Питер Холланд. Команды ранее трижды играли в сезоне. Во всех матчах победила «Сибирь».

— Растранжирили множество голевых моментов. Не получилось «Сибири» выиграть у «Автомобилиста» все четыре матча регулярного сезона. До окончания регулярного сезона остается 3 матча, — прокомментировали хоккеисты в официальном аккаунте клуба в Инстаграме.

Обе команды гарантировали себе участие в плей-офф. Однако, «Автомобилист» оторвался от идущей пятой «Сибири» до четырех очков. Но стоит отметить, что новосибирцы провели на один матч меньше.

Фанат ХК «Сибири» поспешили успокоить расстроенных хоккеистов.

— Все отлично! Это всего лишь репетиция перед плей-оффем.

— То, что проиграли — ничего страшного . Страшно какие провалы в обороне допускаем. Вперед «Сибирь», мы верим в тебя.

— Игра была достойная. Надо поработать над обороной. Отдаем друг другу опасные и ненужные передачи через всю зону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Третья шайба — в пустые ворота»: ХК «Сибирь» со счетом 1:3 уступила «Автомобилисту»
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