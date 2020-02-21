Что вы знаете о Великой Отечественной войне: пройдите тест к 75-летию Победы

21 Февр. 2020 2020-02-21T00:32:24+03:00

В преддверии празднования 75-летия Победы во второй мировой войне новосибирцы могут проверить свои знания об этом историческом периоде.

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В преддверии празднования 75-летия Победы во второй мировой войне новосибирцы могут проверить свои знания об этом историческом периоде. Газета «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» и Новосибирское местное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ объявляют конкурс «Но помнит мир спасенный», принять участие в котором может любой желающий.

Проходить он будет в три тура: на то, чтобы поразмыслить над правильными ответами участникам конкурса дается два месяца со дня опубликования. Ответы на вопросы для первого тура следует дать до 20 апреля. А проверить себя сибиряки смогут уже 29 числа, когда в номере будет опубликованы верные ответы.

Второй тур начнется уже ближе к знаменательной дате — 9 мая. А третий — к 22 июня.

Общие итоги конкурса будут подводить осенью — в сентябре, как раз к 75-летию окончания Второй мировой войны. Победителей, занявших 1, 2 и 3-е места ждут призы от партнеров конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU