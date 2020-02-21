«Ваши боли — субъективные»: врачи отказались продлевать больничный сибирячке, победившей рак

21 Февр. 2020 2020-02-21T00:06:58+03:00

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Сибирячке, победившей рак, отказались продлевать больничный. Онкологию у Людмилы Ростовой диагностировали в августе 2019 года, женщина прошла лечение, курс химиотерапии и болезнь перешла в стадию ремиссии. Однако ее состояние продолжало оставаться неустойчивым. Заметив у себя симптомы недомогания, сибирячка обратилась к терапевту в больнице ЧУЗ «РЖД-Медицина», к которой она была прикреплена.

— Я являюсь индивидуальным предпринимателем, который делает взносы в соцстрах. И я имею полное право взять больничный, согласно которому мне положены соответствующие выплаты, — пояснила Людмила Ростова КП-Новосибирск. — Однако продлевать мне его в этой больнице просто-напросто отказались. Кроме того, мне даже не оказали помощь.

По словам сибирячки, в больницу она пришла с температурой, давлением и болью в суставах. Терапевт отправила ее в кабинет главного врача, где Людмиле сообщили, что все ее боли субъективные, а давление можно сбить, выпив валерьянку.

— В общем, там мне помогать отказались. Еще и намекнули, что никто не мешает мне съездить в другую больницу на осмотр. Что я, собственно, потом и сделала. Уже в ЦРБ меня приняли в отделении неотложной помощи, диагностировали гипертонический криз и выдали больничный лист, — пояснила женщина.

Онкологию у Людмилы Ростовой диагностировали в августе 2019 года, женщина прошла лечение, курс химиотерапии и болезнь перешла в стадию ремиссии.

Однако молчать об этой ситуации сибирячка не захотела. Она написала жалобы в минздрав, Росздравнадзор и на сайт президенту. Кроме того, свой диалог с врачом Людмила засняла на видео (медики были осведомлены об этом — прим. Ред.) и выложила в сеть.

— После того, как началась вся эта шумиха в сети вокруг моей истории, на меня врачи написали заявление в полицию за клевету. Я тоже пришла в участок, написала объяснение и встречное заявление, в котором затребовала прокурорскую проверку для этой больницы, — рассказала сибирячка.

Стоит отметить, что после публикаций этой истории, Людмиле в социальных сетях ответили с аккаунта «РЖД-Медицины» и сообщили, что вопрос о данной ситуации находится на контроле ЦДЗ и Западно-Сибирской дирекции здравоохранения. Девушке пообещали, что в скором времени с ней свяжется начальник Западно-Сибирской дирекции здравоохранения для выяснения обстоятельств и определения плана ее дальнейшего лечения.

После публикаций этой истории, Людмиле в социальных сетях ответили с аккаунта «РЖД-Медицины». Фото: Людмила Ростова

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ИСТОЧНИК KP.RU