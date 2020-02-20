2020-02-20T20:50:34+03:00
Происшествия

Автомобилист сбил девочку на пешеходном переходе в Новосибирске: у ребенка сломана нога

На месте работали сотрудники ГИБДД
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Пострадавшую девочку госпитализировали. Фото: ГИБДД НовосибирскПострадавшую девочку госпитализировали. Фото: ГИБДД Новосибирск
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Вечером 20 февраля в Новосибирске произошло ДТП. На пешеходном переходе была сбита 12-летняя девочка.

— Сегодня, около половины восьмого вечера 32-летний водитель автомобиля Toyota Corona Premio ехал по улице Зорге со стороны конечно ООТ Затулинский Жилмассив в сторону улицы Громова. Около дома по улице Громова 117\2 на пешеходном переходе он сбил 12-летнюю девочку, — сообщили КП-Новосибирск в ГИБДД.

Пострадавшего ребенка отвезли в больницу с переломом левой ноги. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

Напомним, сегодня в Новосибирске в ДТП на пешеходном переходе пострадал еще один ребенок. В Первомайском районе автомобилист сбил 11-летнюю девочку: ее госпитализировали для уточнения травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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