В Новосибирске задержали на два часа поезд «Москва-Северобайкальск»

20 Февр. 2020 2020-02-20T19:11:52+03:00

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Отправление поезда, следующего по маршруту «Москва-Северобайкальск», в Новосибирске задержали на два часа. По словам пассажиров, подобную задержку обосновали техническими причинами.

В РЖД корреспонденту КП-Новосибирск подтвердили, что состав действительно был задержан по техническим причинам.

— По техническим причинам были задержаны пассажирские поезда №138 «Нижневартовск — Новокузнецк», №92 «Москва — Северобайкальск», №70 «Москва — Чита».Ожидаемое время задержки данных поездов, прибывающих на станцию Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги, составит 2 часа, — сообщили в РЖД.

Отметим, что актуальную информацию информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» (раздел «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов») или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00. Позвонить туда можно бесплатно из любой точки России.

ИСТОЧНИК KP.RU