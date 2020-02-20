2020-02-20T18:08:30+03:00
Общество

Слабонервным не смотреть: видео, на котором миллионы рублей крошат в труху

Новосибирцы узнали, что происходит с ветхими деньгами, которые больше нельзя пускать в оборот
Алена КУЛЕШОВА
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А вы сможете со спокойной душой смотреть на то, как миллионы рублей крошат в труху?А вы сможете со спокойной душой смотреть на то, как миллионы рублей крошат в труху?Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Новосибирцы узнали, что происходит с ветхими деньгами, которые больше нельзя пускать в оборот. А вы сможете со спокойной душой смотреть на то, как миллионы рублей крошат в труху?

Уже более года отделение Центробанка на улице Станционной собирает старые банкноты с нескольких регионов. Далее купюры попадают в специальную машину, которая режет их на мелкие кусочки.

В комплексе, площадью 15 тысяч квадратных метров, работают целых три счетно-сортировочные машины. Их скорость работы — 33 банкноты в секунду.

Спрессованный брикет размером 2 на 10 миллиметров, состоит из 200-300 банкнот. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Спрессованный брикет размером 2 на 10 миллиметров, состоит из 200-300 банкнот.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Машины делят купюры на 3 категории — ветхие, годные и сомнительные. Первые утилизируют, новые снова отправляем в оборот, а вот уже сомнительными занимается МВД, — рассказала КП-Новосибирск Лариса Галкина заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Ветхие же деньги отправляют в цех по переработке. Специальные машины считывают их номер, чтобы внести в базу их дату «смерти». Далее их перерабатывает когда-то ценные бумаги в прах. После этого наступает финальный этап: брекетирование. Спрессованный брикет размером 2 на 10 миллиметров, состоит из 200-300 банкнот. В одном брикете, находятся купюры разного номинала. К примеру, в одном может быть от 15 до 1,5 миллионов рублей. А уже сформированные прессы денег вывозят на свалку и сжигают.

Не для слабонервных: миллионы рублей крошат в труху.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Слабонервным не смотреть: видео, на котором миллионы рублей крошат в труху
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