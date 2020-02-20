2020-02-20T16:41:30+03:00
Общество

Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске 20 февраля

Автомобилистов просят не оставлять свои машины вдоль дорог
Алена КУЛЕШОВА
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Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу уборки дорог и тротуаров, вы можете обратиться с ними в МБУ «ГЦОДД».Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу уборки дорог и тротуаров, вы можете обратиться с ними в МБУ «ГЦОДД».Фото: Олег УКЛАДОВ
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Рассказываем, с каких улиц в Новосибирске вывезут снег в ночь с 20 на 21 февраля. Автомобилистов просят не оставлять свои машины вдоль дорог и на придомовой территории: они могут помешать проезду снегоуборочной техники.

— Сегодня, в Новосибирске, в ночную смену снег вывезут с таких улиц, как: Солидарности (от ул. Магистральной до ж/д переезда); Орджоникидзе (от ул. Мичурина до ул. Советской); Красный проспект (от ул. Мостовой до площади Ленина); Советская (от ул. Ленина до Красного проспекта); 1905 года (от ул. Нарымской до ул. Ленина); Кропоткина (от Красного проспекта до ул. Ипподромской); Северная (от ул. Жуковского до ул. Дачной); Волочаевская (от Гусинобродского шоссе до остановки «Родина»); Бориса Богаткова; Пролетарская(от ул. Гурьевской до ул. Покатной); Кирова (от ул. Бориса Богаткова до ул. Гурьевской); Большая; Немировича-Данченко; Героев Революции (от ул. Аксенова до ул. Баумана), а также с Бердского шоссе, — сообщает управление автомобильных дорог мэрии города Новосибирска.

Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу уборки дорог и тротуаров, вы можете обратиться с ними в МБУ «ГЦОДД» по телефонам: 224-08-52 и 224-87-70 (круглосуточно), а также в единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска по телефону 051 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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