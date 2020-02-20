Стало известно, где была пропавшая в Новосибирске девятилетняя девочка

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:59:14+03:00

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В Новосибирске нашли 9-летнюю девочку, которая не вернулась со школы. Волонтеры поискового отряда объявляли срочный сбор на поиск.

— Как оказалось, девочка была все это время у подруги. Ее смогли найти родители, волонтеры не успели даже приступить к поисковым мероприятиям.

Напомним, ребенок не вернулся из школы сегодня днем, 20 февраля. В сети появилась ориентировка, к поискам девочки в Заельцовском районе готовы были приступить волонтеры.

Напомним, в январе в Новосибирске на вторые сутки поисков нашли без сознания в подвале. Девочку с переохлаждением обнаружили волонтеры. Тогда КП-Новосибирск пообщались с отцом школьницы, который рассказал подробности скитаний своей приемной дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU