Стало известно, где была пропавшая в Новосибирске девятилетняя девочка
В Новосибирске нашли 9-летнюю девочку, которая не вернулась со школы. Волонтеры поискового отряда объявляли срочный сбор на поиск.
— Как оказалось, девочка была все это время у подруги. Ее смогли найти родители, волонтеры не успели даже приступить к поисковым мероприятиям.
Напомним, ребенок не вернулся из школы сегодня днем, 20 февраля. В сети появилась ориентировка, к поискам девочки в Заельцовском районе готовы были приступить волонтеры.
Напомним, в январе в Новосибирске на вторые сутки поисков нашли без сознания в подвале. Девочку с переохлаждением обнаружили волонтеры. Тогда КП-Новосибирск пообщались с отцом школьницы, который рассказал подробности скитаний своей приемной дочери.
ИСТОЧНИК KP.RU