Разморило: новосибирец наелся блинов и уснул прямо в кафе

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:40:50+03:00

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Практически каждый день в Агентство Безопасности ГВАРДИЯ поступают сигналы с охраняемых объектов с просьбой разбудить и вывести уснувших гостей. Чаще всего граждане засыпают, находясь в нетрезвом состоянии, и в заведениях общепита. Вчерашний день не стал исключением.

В 20:19 группу быстрого реагирования вызвали в ресторан быстрого питания на ул. Ватутина. В тамбуре заведения уснул пьяный мужчина. Прибывшие по тревоге гвардейцы выпроводили его.

В 02:48 ещё одного нетрезвого мужчину сморил сон в блинной на проспекте К. Маркса. Поев блинов, клиент уснул за стойкой. Бойцы ГБР разбудили его и вывели на улицу.

Гвардейцы рассказывают, что нередко разбуженные граждане проявляют агрессию. Бывали случаи, когда нарушители спросонья пытались тут же справить малую нужду. А еще бойцам ГБР приходится контролировать, чтобы проснувшиеся не забыли перед уходом рассчитаться по счету.

ИСТОЧНИК KP.RU