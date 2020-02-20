Разморило: новосибирец наелся блинов и уснул прямо в кафе
Практически каждый день в Агентство Безопасности ГВАРДИЯ поступают сигналы с охраняемых объектов с просьбой разбудить и вывести уснувших гостей. Чаще всего граждане засыпают, находясь в нетрезвом состоянии, и в заведениях общепита. Вчерашний день не стал исключением.
В 20:19 группу быстрого реагирования вызвали в ресторан быстрого питания на ул. Ватутина. В тамбуре заведения уснул пьяный мужчина. Прибывшие по тревоге гвардейцы выпроводили его.
В 02:48 ещё одного нетрезвого мужчину сморил сон в блинной на проспекте К. Маркса. Поев блинов, клиент уснул за стойкой. Бойцы ГБР разбудили его и вывели на улицу.
Гвардейцы рассказывают, что нередко разбуженные граждане проявляют агрессию. Бывали случаи, когда нарушители спросонья пытались тут же справить малую нужду. А еще бойцам ГБР приходится контролировать, чтобы проснувшиеся не забыли перед уходом рассчитаться по счету.
ИСТОЧНИК KP.RU