2020-02-20T12:40:50+03:00
Общество

Разморило: новосибирец наелся блинов и уснул прямо в кафе

Выпроваживать его пришлось охране
Поделиться:
Выпроваживало посетителей охрана. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Выпроваживало посетителей охрана. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
Изменить размер текста:

Практически каждый день в Агентство Безопасности ГВАРДИЯ поступают сигналы с охраняемых объектов с просьбой разбудить и вывести уснувших гостей. Чаще всего граждане засыпают, находясь в нетрезвом состоянии, и в заведениях общепита. Вчерашний день не стал исключением.

В 20:19 группу быстрого реагирования вызвали в ресторан быстрого питания на ул. Ватутина. В тамбуре заведения уснул пьяный мужчина. Прибывшие по тревоге гвардейцы выпроводили его.

В 02:48 ещё одного нетрезвого мужчину сморил сон в блинной на проспекте К. Маркса. Поев блинов, клиент уснул за стойкой. Бойцы ГБР разбудили его и вывели на улицу.

Гвардейцы рассказывают, что нередко разбуженные граждане проявляют агрессию. Бывали случаи, когда нарушители спросонья пытались тут же справить малую нужду. А еще бойцам ГБР приходится контролировать, чтобы проснувшиеся не забыли перед уходом рассчитаться по счету.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибиряк сбил девочку на пешеходном переходе: ребенок в больнице
Разморило: новосибирец наелся блинов и уснул прямо в кафе
В Дзержинском районе обрушилась крыша у гаражного комплекса
«Открой упаковку — почувствуй себя на рыбалке»: сибиряк купил вонючую лодку с песком
«Стоим так с утра»: жители Академгородка пожаловались, что никак не могут дождаться маршрутку №35
Халяву любим: Новосибирск вошел в топ-5 городов, где жители экономят
«Вылетела на встречку»: сибирячка с детьми разбилась в ДТП
«Спрятали в банке из-под кофе»: новосибирец получил посылку из Бельгии с кокаином на 33 миллиона рублей
«Бил кулаками в грудь»: сибиряк жестоко расправился с женой
«Падал на землю, отказывался идти»: дебошир напал на полицейского в поезде
«Девочке 12 лет, она — в больнице»: пять пассажиров автобуса пострадали в страшном ДТП с грузовиком
«Очень тесно»: сибирячка возмутилась, что в их дворе негде встать «скорой» и «пожарным»
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
«Не мог прямо проехать»: сибирячку возмутил таксист, заблудившийся в 500 метрах от нее
Стала известная причина огромной пробки, сковавшей Новосибирск
«Тут — ад!»: в Новосибирске на улице Большевистской собралась огромная пробка
«Может, им помощь нужна?»: автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой и вылетел в сугроб
«Поворотник показывает в одну сторону, едет — в другую»: опасный маневр автобуса едва не привел к трагедии
«Ой, не туда попал»: сибиряка в сланцах, дергающего за ручки двери соседей, сдали в полицию
Сибиряки провели день вместе с питомцами базы реабилитации животных
Украл 330 миллионов: экс-директора новосибирского завода посадили на 8 лет
«Так и не понял, кто Сибирь?»: блогера смутила надпись «I AM SIBIR» на макете нового ЛДС